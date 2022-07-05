Sancaktepe'de yaşam başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de yaşam başladı

05.07.2022 15:01
Sancaktepe'de yaşam başladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde İbrahimli 2'nin ardından Sancaktepe'de de hayat başladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde İbrahimli 2'nin ardından Sancaktepe'de de hayat başladı. Bölgede incelemede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Türkiye'de belki de örnek olacak projelerden birisiydi. 12 milyon metrekare alanın tamamı tek bir uygulamayla herkese eşit nimet, eşit külfet noktasında yapıp bitirdiğimiz bir alandır. İdeal bir planlamayla yapılan bu bölgede yaşam başladı" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir imar uygulaması projesini başarıyla sonuçlandırdı. Aynı anda hem imar hem de altyapı çalışmaları yürütülen Sancaktepe'de yol açma çalışmaları tamamlandı, açılan yolların bir bölümü asfaltlandı.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte alanda incelemede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, alanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Alanla ilgili açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bölgedeki tüm yolların açıldığını ve kotlarının verildiğini söyledi. Bölgede ana arteri oluşturan yolda kot farkından kaynaklı revizyon çalışması gerçekleştirdiklerini, şu an yol konusu dahil hiçbir problem kalmadığını belirten Başkan Fadıloğlu, alanın her noktasında ruhsat verebilecek durumda olduklarını kaydetti.

"İdeal bir planlamayla yapılan bu bölgede yaşam başladı"

Bölgede yapılaşmanın başladığı bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Sancaktepe bölgesindeyiz. Türkiye'de örnek olacak projelerden birisiydi. Bundan yaklaşık 5 yıl önce başlatmış olduğumuz çalışmada, İbrahimli 2 ve Sancaktepe bölgesinde, 12 milyon metrekare alanın tamamı tek bir uygulamayla herkese eşit nimet, eşit külfet noktasında yapıp bitirdiğimiz bir alandır. Bu bölgelerde ebatları ne olursa olsun tüm yolları açıldı ve kırmızı kodları verildi. Altyapı kuruluşlarıyla birlikte koordinasyon neticesinde belirli zaman aralıklarında belirli bölgelere ruhsat verildi, şimdi de çok şükür her noktasına ruhsat verebilecek durumdayız. Ancak bu bölgede ana arteri oluşturan yolda çalışmalarımızı devam ettirirken, İpekyolu'nda bir çalışma vardı. O çalışma esnasında alternatif yol olarak düşünülünce, buradaki yolun kotu tam oturtturulmamıştı. İleriye yönelik sıkıntı yaşanmaması adına kot farklılıklarını gidermek için yeniden bir revizyona girdik. Şu anda herhangi bir ölü alan kalmadı. Gayet rahat, trafik güvenliğini sağlayabilecek şekilde bir aks oluşturduk. Yine yan yol bağlantılarını da ona uygun olarak yapıyoruz. İdeal bir planlamayla yapılan bu bölgede yaşam başladı. Kademeli olarak inşaat çalışmaları devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi'ne de giden bir aks üzerinde olması nedeniyle yoğun bir alan. Bu yolunda özellikle trafik kazalarına sebebiyet vermemesi adına düzenlenmesi gerekiyordu. Şu anda kot çalışmaları tamamlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de asfalt çalışmaları da tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulacak. Şu anda servis yolundan hizmet veriyoruz. Ben tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de ruhsatsız tabancalar çakar denetimine takıldı Sancaktepe'de ruhsatsız tabancalar çakar denetimine takıldı Sancaktepe'de 'çakarlı ve sirenli' aracın sürücüsüne ceza uygulandı Sancaktepe'de 'çakarlı ve sirenli' aracın sürücüsüne ceza uygulandı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sancaktepe'de yaşam başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de yaşam başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement