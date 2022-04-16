SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor - Son Dakika
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SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor

16.04.2022 18:11
SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor

Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Sanko Park AVM tarafından dokuzuncu kez düzenlenecek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resim yarışmasına başvurular 18-22 Nisan tarihleri arasında Sanko Park Danışma bankosuna yapılabilecek.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammet Aliyev, GTO Güzel Sanatlar Lisesi Resim öğretmenleri Hüseyin Yıldırım ve Özer Çağlar'dan oluşan jürinin 23-24 Nisan tarihlerinde yapacağı değerlendirmenin ardından sonuçlar 26 Nisan'da açıklanacak. 5-8 ve 9-12 yaş olmak üzere iki kategoride çocukların katılımı ile düzenlenecek yarışmada, 5-8 yaş kategorisinde birinciye bisiklet, ikinciye Hover Board, üçüncüye tablet, 9-12 yaş kategorisinde ise birinciye Laptop, ikinciye elektrikli scooter, üçüncüye tablet armağan edilecek.

Sanko Park 9. Geleneksel Resim Yarışması katılım koşulları

1. Yarışmaya 5-12 yaş arası çocuklar katılabilir. 2. Her katılımcı yalnız bir resimle yarışmaya katılabilir. 3. Resim teması serbest olarak belirlenmiştir. 4. Resimler pastel boya kullanarak 35x50 boyutlu kağıda çizilmelidir. 5. Resimler, jüri üyeleri Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammet Aliyev, GTO Güzel Sanatlar Lisesi Resim öğretmenleri Hüseyin Yıldırım ve Özer Çağlar tarafından değerlendirilecektir. 6. Katılımcıların adı, soyadı ve yaş bilgilerinin eksiksiz olarak resim kağıdının arkasına yazılması mecburidir. 7. Yarışma başvuruları 18-22 Nisan tarihleri arası Sanko Park danışma bankosundan yapılacaktır. 9. Yarışmanın sonucu 26 Nisan 2022 tarihinde açıklanacaktır. 10. Kazanan yarışmacılara ödülleri 27-29 Nisan tarihlerinde teslim edilecektir.

Ödüller

5-8 yaş grubu birincilik ödülü: bisiklet, ikincilik ödülü: hover board, üçüncülük ödülü : tablet, 9-12 yaş grubu birincilik ödülü: laptop, ikincilik ödülü: elektrikli scooter, üçüncülük ödülü: tablet. - GAZİANTEP

SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor
SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor - Son Dakika


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