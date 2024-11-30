SANKO Park'ta HADO Etkinliği - Son Dakika
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SANKO Park'ta HADO Etkinliği

SANKO Park\'ta HADO Etkinliği

Gaziantep'te gençler için düzenlenen HADO etkinliği, teknoloji ve sporun buluşmasını sağladı.

30.11.2024 19:05
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SANKO Park'ta HADO İnovasyon ve Teknoloji deneyimi etkinliği

GAZİANTEP - Gaziantep SANKO Park AVM toplumun geleceği olan gençleri, HADO İnovasyon ve Teknoloji Deneyimi etkinliğinde buluşturdu.

SANKO Park AVM tarafından düzenlenen HADO Etkinliği hem teknolojiyi hem de eğlenceyi bir araya getirerek şehrin gençlerine unutulmaz deneyim sunuyor. HADO, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sporun birleştiği, dünya genelinde hızla popülerleşen bir oyun. Katılımcılar, giydikleri akıllı cihazlarla enerji toplar, sanal atışlar yapar ve takım oyunuyla rakiplerini yenmeye çalışır. Eğlenceli olduğu kadar stratejik düşünmeyi teşvik eden bu spor, özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor.

"Teknoloji ve hareketin birlikte olduğunu gösterdik"

Etkinlik hakkında konuşan HADO Koordinatörü Can Duraslan, "Burada 2 gün boyunca HADO sporunu gençlerimizle tanıştırdık. Bildiğimiz bizim çocukken oynadığımız yakar topun birleştirdiği bir sporu gençlere tanıtmak. Vatandaşları yeni sporla tanıştırarak teknolojiye karşı yapılan savaşta, teknoloji ve hareketin birlikte olduğunu gösterdik. HADO aslında Türkiye'de gelişmekte olan bir spor. Gaziantep için çok kıymetli bir değer. Nedeni ise ülkemizde 5G olduğunda bir tarafta Gaziantepli gençler oynuyorken başka bir tarafta başka ülkeden insanlar oynuyor" dedi.

SANKO Park AVM'de 30 Kasım ve 1 Aralık 2024 tarihlerinde, 11.00 - 20.00 saatleri arasında düzenlenen etkinlik, tüm ziyaretçilere açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Aralık, Spor, Son Dakika

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