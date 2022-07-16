Şanlıurfa 15 Temmuz'un yıl dönümünde tek yürek oldu

Şanlıurfa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rabia Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Abide Kavşağı önünden başlayan ve yüzlerce kişinin bayraklarıyla katıldığı Kortej yürüyüşü etkinlik alanı olan Rabia Meydanına kadar devam etti. Yürüyüş güzergahındaki esnaflar da bayraklarıyla destek verdi. Rabia Meydanı önünde toplanan vatandaşlar devasa Türk Bayrağı açarak Şanlıurfa protokolü ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Programın düzenleneceği Rabia Meydanı günler öncesinden ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Alana Şanlıurfalı 15 Temmuz Şehitlerinin fotoğrafları da asıldı. Rabia Meydanını dolduran vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları, dillerinde "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla tıpkı 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi vatanına, bayrağına ve demokrasisine bir kez daha sahip çıktı.

Etkinlik alanında ziyarete açılan 15 Temmuz Sergisini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sergide bulunan tabloları yakından inceledi.

İl protokolü, programın yapıldığı Rabia Meydanı'nda akşam namazlarını da toplu şekilde vatandaşlarla birlikte eda etti. Namazın ardından "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alanda okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ise dinleyenleri adeta mest etti. Şanlıurfalı 15 Temmuz şehitlerinin hayat hikayelerinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi alandaki led ekranlara yansıtıldı. Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği kahramanlık türküleri, kum sanatı gösterisi, şiir dinletileri, Sanatçı Sami Özer'in 15 Temmuz özel konseri ve mehteran gösterisi alanı dolduran vatandaşlardan tam not adı. Sanatçılara plaketleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan tarafından verildi.

Yapılan konuşmaların ardından selanın okunmasıyla etkinlik son buldu. - ŞANLIURFA