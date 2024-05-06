Şanlıurfa\'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel

Modern şehir yaşamının vazgeçilmezleri olan doğalgaz, internet, elektrik gibi altyapı hizmetleriyle buluşmaya devam eden Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, aynı anda 7 ayrı mahallede kazılar nedeniyle bozulan yolların bakım-onarım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleri sonucu ilçedeki 11 mahalle doğalgaz imkanına kavuşurken, hızla yapılaşmanın devam ettiği semtlerde de altyapı tesisleri nedeniyle bozulan yolların bakım-onarımı gerçekleştiriliyor. Doğalgaz, internet, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon gibi hizmetlerin ilçe genelindeki standartlarda sağlanmaya başladığı Eyyübiye, gelen hizmetlerle konut alanında cazibe merkezi olmaya devam ederken, altyapı çalışması nedeniyle bozulan tüm sokaklarda devam eden yenileme çalışmaları memnuniyetle karşılanıyor. Aynı anda ilçe merkezindeki Hayatı Harrani, Ruha, Osmanlı, Eyüpnebi, Hacıbayram, Onikiler ve Buhara mahallelerinde yol yapım-onarım çalışmalarına devam eden Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşılayan vatandaşlar, Başkan Mehmet Kuş'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Sokak ve caddelerinin kazılmadan önce yıkanarak temizlendiğini hatırlatan vatandaşlar, yenileme çalışmalarından sonra daha güzel bir mahalleye kavuştuklarını dile getirerek, memnuniyetlerini ifade ettiler. - ŞANLIURFA