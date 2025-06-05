Şanlıurfa\'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kurban Bayramı vesilesiyle belediye hizmet binasında ve şehrin farklı bölgelerindeki hizmet birimlerinde çalışan belediye personeliyle bayramlaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen bayramlaşma törenine yoğun katılım gösterildi. Personellerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutlayan Gülpınar, tüm belediye personeline ve Şanlıurfalılara hayırlı bayramlar dileyerek, bayramın herkes için huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. Gülpınar, Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarına da hayırlı ibadetler dileyerek dualarının kabul olmasını niyaz etti. - ŞANLIURFA