Şanlıurfa'da İşçiler İş Bıraktı

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde çalışan işçiler, ağır çalışma koşulları ve düşük maaş nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi santralin önünde toplanarak çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan GES projesinde çalışan yüzlerce işçi santralin önünde toplanarak iş bırakma eylemi başlattı. Kalyon, İnojen, Egzim ve Real şirketlerine bağlı olarak çalışan işçiler, maaşların iyileştirilmesi ve çalışma koşullarında düzenleme yapılması için başlattığı eylem soğuk havaya rağmen işyeri önünde devam ediyor.

İşçiler, Türkiye'de ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığını belirterek, aldıkları maaşların geçimlerini sağlamaya yetmediğini dile getirdi. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle maaşlarda iyileştirme yapılması gerektiğini savunan işçiler, firmaların bu konuda herhangi bir adım atmamasına tepki gösterdi.

İşçiler, günlerdir sorunlarını dile getirmelerine rağmen hiçbir yetkilinin kendileriyle görüşme yapmadığını ve resmi bir açıklama yapılmadığını öne sürdü.