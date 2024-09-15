Şanlıurfa'da KPSS Sınavı Başladı

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Şanlıurfa'da KPSS heyecanı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu başladı. Sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara giden adaylar, sınav saatini bekledi. Emanet bölümüne yanlarında getirdikleri kişisel eşyaları bırakan adaylar, daha sonra giriş kapılarına yöneldi. Kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilen adaylar, üst aramasından geçtikten sonra salonlara alındı.

Saat 10.15'te başlayan sınavın 130 dakika süreceği belirtildi.