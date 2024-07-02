Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu

Şanlıurfa'da elini yıkamak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 21 yaşındaki Ayşe Görgen boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sevk edilen dalgıç polis ekipleri, Görgen'in cansız bedenini 25 kilometre uzaklıkta buldu. Cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

02.07.2024 22:06
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elini yıkamak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen kadın boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınından geçen sulama kanalına eğilerek elini yıkamaya çalışan Ayşe Görgen (21), dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Görgen'i fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama sonunda Ayşe Görgen'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulundu. Görgen'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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