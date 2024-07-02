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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elini yıkamak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen kadın boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınından geçen sulama kanalına eğilerek elini yıkamaya çalışan Ayşe Görgen (21), dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Görgen'i fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama sonunda Ayşe Görgen'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulundu. Görgen'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.