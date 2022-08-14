Şanlıurfa Viranşehir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Viranşehir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

14.08.2022 15:52

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Viranşehir ilçe merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüyle bağlantılı oldukları, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa'da yakalandı Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa'da yakalandı Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kaynak: ANKA

Viranşehir, Şanlıurfa, PKK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa Viranşehir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
14:57 Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü
14:47 Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğrafını manidar sözlerle paylaştı
13:54 Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var
13:49 Bankalar, kendilerini tercih eden emeklilere, 7 bin 500 TL'ye varan promosyonları sunuyor
13:44 Nurgül Yeşilçay derin dekolteli elbisesiyle dans etti: Ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı
13:40 Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır
14:34 CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "diktatörlük" suçlaması
13:07 Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 15:52:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Viranşehir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement