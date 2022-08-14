Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Viranşehir ilçe merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüyle bağlantılı oldukları, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: ANKA

Viranşehir, Şanlıurfa, PKK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şanlıurfa Viranşehir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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