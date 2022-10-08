Şanlıurfa yerel haberleri | Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu - Son Dakika
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Şanlıurfa yerel haberleri | Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu

08.10.2022 12:08
Şanlıurfa yerel haberleri | Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu

Şanlıurfa haberler... Hz. Muhammed'in dünyaya müjdelendiği gece olan Mevlid Kandili nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Rabia Meydanı'nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hz. Muhammed'in dünyaya müjdelendiği gece olan Mevlid Kandili nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Rabia Meydanı'nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya müjdelendiği gece olan Mevlid Kandili nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlit Kandili özel programı düzenlendi. Rabia Meydanı'nda düzenlenen geceye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve binlerce kişi katıldı. Dergah Camisi İmam Hatibi İbrahim Onat'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan gece, Ezgi Sanatçısı Eşref Ziya Terzi'nin seslendirdiği ilahi konseri ile devam etti. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği ilahilere eşlik etti. Mevlid Kandili Özel Programı Kum Sanatçısı Ömer Faruk Elmas'ın kum sanatı gösterisi ile sona erdi.

Mevlid Kandili nedeniyle düzenlenen programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Sevgimizin ve muhabbetimizin kaynağı elbette ki Allah ve onun Resulüdür. Bu gece de Peygamberimiz dünyaya geldiği zaman, dünya da çok büyük hadiseler oldu ve olmaya da devam ediyor. Biz sevgiyi Peygamberimizden öğrendik. Aileyi, muhabbeti, komşuluk, dostluk ve kardeşlik Peygamber Efendimizden öğrendik. Peygamber efendimizin dünyaya müjdelendiği gece de onu bir defa daha anıyoruz. Ama esas anmak nedir biliyor musunuz, esas anmak Allah'ın resulü nasıl yaşadı, onun sevdikleri nasıl yaşadı, nasıl yol yürüdü, onun izlerini takip takip etmektir. Onun ayak bastığı yerlere ayak basabilmektir. O zaman içimiz nurlanıyor, dışımız nurlanıyor. Kalbimiz sevgi ve muhabbetle doluyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Mevlit Kandili, Rabia Meydanı, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa yerel haberleri | Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa yerel haberleri | Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu - Son Dakika
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