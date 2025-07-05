Şap Hastalığı Üreticileri Endişelendiriyor - Son Dakika
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Şap Hastalığı Üreticileri Endişelendiriyor

Şap Hastalığı Üreticileri Endişelendiriyor
05.07.2025 14:58
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Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Başkanı Aras, şap hastalığı için acil aşı talep ediyor.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, şap hastalığından dolayı hayvan hareketliliğinin kısıtlandığını söyleyerek, "Üreticiler olarak acil şekilde aşının çıkmasını istiyoruz" dedi.

Görülen şap hastalığının diğer türlerinden farklı olduğunun anlaşıldığını söyleyen Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras; "Tabi şap hastalığının çok çeşitli türleri var. Yaklaşık 70-80 çeşit şap hastalığı var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır devletimiz tarafından ve büyük kısmının önlemi alınmıştır. Tabi böyle virüsler kısım kısım ülkemize girmektedir. Şap bir virüstür. Burada yüksek ateş olur, hayvanların genellikle ağız ve ayaklarında büyük yaralar oluşur. Çok ağır ve ateşli hastalık sonucunda da ölümüne kadar da gider. Son çıkan şap hastalığı da SAT1 adında bir şap hastalığıdır. Bu tahmini olarak Hakkari tarafından yani Güneydoğu tarafından geldiği tahmin edilen bir hastalık. İlk başlarda çok bilinmiyordu ve normal şap hastalığı sanılıyordu ama daha sonra bunun virüs şeklinin farklı olduğu anlaşıldı. Türkiye'nin çoğu yerinde de hayvan hareketliliğinden dolayı ulaştı bu hastalık" dedi.

"Üreticiler olarak acil aşı çıkmasını bekliyoruz"

Başkan Aras, üreticilerin hastalıkla ilgili acilen aşı beklediğini belirterek, "Bununla ilgili de devletimiz bir önlem aldı. Bütün Türkiye genelindeki hayvan hareketliliğini durdurdu. Canlı hayvan pazarlarını, borsalarını, panayırları ve bununla ilgili ne kadar canlı hayvan hareketliliği varsa hepsine kısıtlama getirildi bu hastalığın sona ermesine kadar. Bu da aslında bir yönden çok iyi oldu. Yoksa üreticilerimiz çok büyük zararlarla karşılaşacaktı. Bu hastalık devam ettiği zaman yüzde 30-40 civarında ülkemizde bir kayıp yaşanacaktı. Hem hastalığın verdiği verimsizlik hem de ölümlerle. Fakat bu hayvan hareketliliğinin durması hastalığı bir nebze olsun durduracaktır. Biz üreticiler acil olarak bir aşının çıkmasını bekliyoruz. Aşı olmazsa bu hastalık bitmez ve devam eder. O yüzden bu SAT1 aşısının çıkması lazım ve ülkemiz genelinde acil olarak aşılamanın yapılması, hayvan hareketliliğinin de başlaması lazım. Çünkü ülkemizde üretim devam ediyor, gıda tüketimi devam ediyor. Hareketlilik olmazsa bu üretim olmaz. Acil tedbirlerin alınması lazım ve en büyük çözüm de aşı. Bu şekilde hareketliliğin şu anda kısıtlandığını daha sonra da bu kısıtlamanın kaldırılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şap Hastalığı Üreticileri Endişelendiriyor - Son Dakika

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