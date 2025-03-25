Saraçhane'de protestoculardan Özgür Özel'e tepki - Son Dakika
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Saraçhane'de protestoculardan Özgür Özel'e tepki

Saraçhane\'de protestoculardan Özgür Özel\'e tepki

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa davet edip yaklaşık bir hafta Saraçhane'de protestoculara seslendikten sonra ortadan kayboldu.

25.03.2025 16:05  Güncelleme: 16:14
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İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa davet edip yaklaşık bir hafta Saraçhane'de protestoculara seslendikten sonra ortadan kayboldu. Protestocular Özgür Özel'e tepki göstererek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene ve Özgür dışarı, halk içeri" şeklinde sloganlar attı.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa davet etti. Davetin ardından Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan protestocular polisle çatışmış, şehri spreyle boyamıştı. Burmalı Cami'nin bilgilendirme panosu ile 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu panoyu da boyayan protestocular milli ve dini değerleri hiçe saymıştı. Öte yandan, protestocular Şehzadebaşı Camii'nin içerisinde bulunan mezarlıkları da kırmış, duvarında da içki içmişti.

Özgür Özel, yaklaşık 1 hafta boyunca toplanan gruba seslendikten sonra ortalarda görünmedi. Protestocular, Özel'i göremeyince tepki gösterdi. Polisin biber gazıyla müdahalesi esnasında İBB binasından çıkmayan Özgür Özel'e karşı protestocular, "Özgür gelsene biber gazı yesene ve Özgür dışarı, halk içeri" sloganlarıyla şeklinde tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saraçhane'de protestoculardan Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

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