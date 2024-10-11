Sarıgöl'de Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
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Sarıgöl'de Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Sarıgöl\'de Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasında adalet ve eşitlik talep edildi. Kadın cinayetlerine karşı acil eylem gerekliliği vurgulandı.

11.10.2024 15:05  Güncelleme: 15:08
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadına yönelik şiddet protesto edildi.

Sarıgöl 29 Ekim Kadınları Derneği öncülüğünde Sarıgöl Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP İlçe Başkanı Nuri Sarı, Sarıgöl CHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Ebru Yıldırım, dernek üyesi kadınlar ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını dernek üyesi Nuray Şencan okudu. Açıklamada, artan şiddet olaylarına karşı toplumsal farkındalık oluşturma çağrısında bulunulurken, adalet ve eşitlik talebi vurgulandı. Kadınların güven içinde yaşama hakkının savunulduğu açıklamada, "Kadın cinayetleri ve şiddete karşı bir an önce çözüm için acil eylem gerekmektedir" denildi.

Toplanan kalabalık, cinayete kurban giden kadınlar için saygı duruşunda bulunduktan sonra dağıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıgöl'de Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika

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