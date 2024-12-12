Sarıgöl\'den 28 Kişi Umre Ziyaretine Uğurlandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden 28 kişi kutsal topraklara umre ziyareti için uğurlandı.

Sarıgöl ve mahallerinde 28 kişinin umre ziyareti için Dışkahveler Camisi'nde yakınları tarafından düzenlenen bir törenle uğurlandı. Umre için uğurlama törenine katılan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz tarafından umreye giden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Umre ibadetlerini yerine getirecek olan hemşehrilerimize, sağlıklı ve huzurlu bir yolculuk geçirmelerini temenni ediyoruz. Allah umre ziyaretlerinizi kabul etsin. Tüm Müslümanların dualarının kabul olmasını niyaz ediyoruz." dedi.

Duygulu anların yaşandığı uğurlama töreninde rehber İmam-Hatip Ercan Sarıbaş tarafından edilen dualarla 28 vatandaş kutsal topraklara uğurlandı. - MANİSA