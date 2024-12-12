Sarıgöl'den 28 Kişi Umre Ziyaretine Uğurlandı - Son Dakika
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Sarıgöl'den 28 Kişi Umre Ziyaretine Uğurlandı

Sarıgöl\'den 28 Kişi Umre Ziyaretine Uğurlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden 28 kişi, umre ziyareti için Dışkahveler Camisi'nde düzenlenen bir törenle kutsal topraklara uğurlandı. Törene katılan Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, umreciler için dua etti ve onlara Kur'an-ı Kerim ile Türk Bayrağı hediye etti.

12.12.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden 28 kişi kutsal topraklara umre ziyareti için uğurlandı.

Sarıgöl ve mahallerinde 28 kişinin umre ziyareti için Dışkahveler Camisi'nde yakınları tarafından düzenlenen bir törenle uğurlandı. Umre için uğurlama törenine katılan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz tarafından umreye giden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Umre ibadetlerini yerine getirecek olan hemşehrilerimize, sağlıklı ve huzurlu bir yolculuk geçirmelerini temenni ediyoruz. Allah umre ziyaretlerinizi kabul etsin. Tüm Müslümanların dualarının kabul olmasını niyaz ediyoruz." dedi.

Duygulu anların yaşandığı uğurlama töreninde rehber İmam-Hatip Ercan Sarıbaş tarafından edilen dualarla 28 vatandaş kutsal topraklara uğurlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıgöl'den 28 Kişi Umre Ziyaretine Uğurlandı - Son Dakika

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