Sarıkamış'ta Boz Ayı Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sarıkamış'ta Boz Ayı Şaşırttı

Sarıkamış\'ta Boz Ayı Şaşırttı

Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü yapanlar, kış uykusundan uyanan boz ayının ağaç tırmanışını izledi.

18.03.2025 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında hayret etti. Kış uykusundan uyanan ve ormanda bir ağaca tırmanan boz ayı, bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ağaçları arasında kış uykusundan uyanır uyanmaz devasa boz ayının ustalıkla ağacın gövdesine sarılarak hızla yukarı tırmandığı görüldü. Ayının hareketi vatandaşları gülümsetti.

Ağaca tırmanan ve daha sonra ağaçtan inen boz ayıyı yavrusu ise ağacın altında bekledi. Anne ile yavru boz ayı daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

Yetkililer, Sarıkamış'ın zengin yaban hayatına dikkat çekerek, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ayıların besin arayışıyla daha sık görülebileceğini kaydetti. Yetkililer, vatandaşların vahşi hayvanlarla karşılaştıklarında sakin kalmaları ve güvenli mesafeyi korumaları gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan kış uykusundan uyanan boz ayının sağlıklı ve çevik hali, bölgedeki yaban hayatının ne denli güçlü ve canlı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı. - KARS

Kaynak: İHA

Sarıkamış, Güvenlik, Güncel, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta Boz Ayı Şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
2 organize suç örgütü çökertildi, 80 şüpheli yakalandı 2 organize suç örgütü çökertildi, 80 şüpheli yakalandı
Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
08:22 Hayatını kaybeden Tanyeli’nin vasiyeti ortaya çıktı Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:37 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
14:34 Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 10:06:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Boz Ayı Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.