Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı

11.04.2022 13:07
Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı

Sarıkamış'ta karların erimesiyle birlikte içmeye suyu masaya yatırıldı.

Sarıkamış'ta karların erimesiyle birlikte içmeye suyu masaya yatırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kaymakamı Doğan Kemelek, İlçe Sağlık Müdürü Esra Nur Yıldız ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Kaymakam Kemelek, Sağlık Müdürü Yıldız'dan köylerdeki içme suları hakkında bilgi adı. Yıldız, Kemelek'e köylerindeki içme suyu numuneleri konusunda sunum yaptı.

Sarıkamış'taki içme sularının masaya yatırıldığı toplantı, karşılıklı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından son buldu. - KARS

YORUMLAR
500
Sarıkamış'ta bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi Sarıkamış'ta bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi

Sarıkamış, Hisarcık, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:13:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement