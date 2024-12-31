Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk, Kemalpaşa'da Esnaf Sıkıntıda

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - 31 Aralık 2024 günü Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk artarken, Kemalpaşa ilçesinde ise esnaf siftahsız dükkanlarını kapattı. Kemalpaşa'da esnaf olan Yaşar Altunkaya, " Gürcistan'a gidiyorsun, adamlar her tarafı süslemişler ve şehre girdiğinde sanki başka bir yere gitmiş oluyorsun. Türkiye'ye geliyorsun, 2 tane ampul yanıyor ya da yanmıyor, karanlıkta gibi. Oysa buradan elektrik gidiyor, oraya. Orası Paris gibi, burası ise içler acısı" dedi.

2024 yılının son gününde, Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçişlerde yoğunluk yaşanırken, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafındaki Kemalpaşa'da ise sakinlik dikkatİ çekti.

" Batum'a tur düzenledik"

Tur firması Genel Müdürü Deniz, "Yine gezi düzenledik, yılbaşını kutlamak için Batum'a gidiyoruz. Görüyorsunuz, söylemeye gerek yok, çok fazla dolu ama ne olursa olsun yağışa rağmen eğlenceye, keyfe devam ediyoruz" dedi.

Giresun'dan Batum'a geçen Oğuzhan, "Yılbaşını Gürcistan'da geçirmeyi düşünüyoruz. Eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Bu sene ilk defa geldik, umarım güzel olur ve herkese iyi seneler" diye konuştu.

"Para Gürcistan'a akıyor, yazık değil mi?"

Kemalpaşalı esnaf Yaşar Altunkaya ise şunları söyledi:

"İnsanlar Batum'a gidiyor ama buradaki paralar Gürcistan'a gidiyor. Burada doğru dürüst bir yerde oturamıyoruz. Oturduğunda iki kişi ya da dört kişi, 10 lira diyorlar. Gürcistan'a gidiyorsun, adamlar her tarafı süslemişler ve şehre girdiğinde sanki başka bir yere gitmiş oluyorsun. Türkiye'ye geliyorsun, iki tane ampul yanıyor ya da yanmıyor, karanlıkta gibi. Oysa buradan elektrik gidiyor, oraya. Orası Paris gibi, burası ise içler acısı. Böyle bir şey olabilir mi? Buradaki insanların eğlenceye ihtiyacı yok mu? Biz de insanız. Biz neden sürekli Avrupa'yı özlüyoruz, oysa bizde böyle etkinlikler yapabiliriz. İnsanlar neden Gürcistan'a gidip de para bıraksınlar? Şimdi gümrüğe git, Türkiye'nin yarısı gümrükte. Yazık, günah, buradaki esnaf sıfırda. Biz yılbaşını bekledik ama hiçbir şey yok. Yaprak bile oynamadı. Yılbaşı günü dükkan açmışım, bir tane terlik satmışım. Yazık, günah, böyle bir şey olabilir mi?"