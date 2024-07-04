SASA'da işçinin sendikalaşma hakkının ortadan kaldırıldığı öne sürüldü - Son Dakika
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Yerel

SASA'da işçinin sendikalaşma hakkının ortadan kaldırıldığı öne sürüldü

SASA'nın sendikalaşma iradesini gördüğü ve işyerinde yeniden örgütlenme sürecine baştan ket vurmaya çalıştığı belirtilirken, SASA'daki kirli oyunlara izin verilmeyeceği bildirildi.

04.07.2024 14:45
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SASA'nın sendikalaşma iradesini gördüğü ve işyerinde yeniden örgütlenme sürecine baştan ket vurmaya çalıştığı belirtilirken, SASA'daki kirli oyunlara izin verilmeyeceği bildirildi.

Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, yaptığı basın toplantısında SASA Polyester A.Ş.'nin iş yerinde uyguladığı sendikasızlaştırma politikasını kınadı. Kılıççıoğlu, Adana'nın özel sektör yatırımları ile öne çıkan önemli bir sanayi kenti olduğunu hatırlatarak, "Kentimizde bu işyerlerinde çalışan işçiler, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Adana'da sanayi işyerlerinin sendikalı olmasının, çalışma barışının sağlanarak üretimde verimin artmasına yarayacağı bilinmektedir. Bu nedenle, işçilerin yasal ve anayasal haklarını kullanarak örgütlenmesi, emeğinin ve alın terinin karşılığını alması en başta sanayimizin ve kentimizin yararına olacaktır" dedi.

"SASA sistematik bir sendikasızlaştırma operasyonu yürütmektedir"

Adana'da işverenlerin büyük bölümünün kısa vadeli hesaplarla sendikalaşmaya karşı olduklarının görüldüğünü ve bunlardan birinin de SASA olduğunu belirten Kılıççıoğlu, "İş yerleri üretimde zaten küçük bir payı olan işçilik maliyetlerini kısarak rekabet etmek amacıyla, sendikalara ve sendikalaşmaya düşman bir tavır sergilenmektedir. Kentimizde geçmişten bugüne birçok işyeri sendikasızlaştırılmış ve işçilerin en temel hakları gasp edilmiştir.

Adana'da sendikasızlaştırılan işyerlerinden birisi de bildiğiniz üzere, sendikamız Petrol-İş'in uzun yıllar örgütlü olduğu SASA Polyester A.Ş. olmuştur. İşyerinde, özellikle Erdemoğlu Holding tarafından satın alındığı 2015 yılından itibaren sistematik bir sendikasızlaştırma operasyonu yürütülmüştür. İşveren çeşitli ayak oyunları ile sendikayı işyerinden söküp atmaya çalışmış ancak bu girişimlerinin karşısında her defasında Petrol-İş işçisinin iradesi ve direncini bulmuştur" diye konuştu.

"İşçiye sendikadan istifa baskısı ve işten çıkarma tehditleri savuruluyor"

İşyerinin yeni açılan bölümlerinin başka işkolunda gösterilerek işçiye sendikadan istifa baskısı ve işten çıkarma tehditleri savurulduğuna dikkat çeken Kılıççıoğlu şöyle devam etti:

"İşçiye sendikadan istifa baskısı ve işten çıkarma tehditleri yoluyla sendikal örgütlenme zayıflatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca işveren, sendikalı işçiyi cezalandıran ve sendikadan istifaya teşvik eden ücret politikası ile işçiyi ekmeğiyle sınamıştır. Sendikasız işçilere verdiği kat be kat fazla ücret zammı ile sendika düşmanlığında sınır tanımayacağını göstermiştir. Nihayetinde işyerinin el değiştirmesinden 7 yıl sonra 2022 yılında SASA Polyester işyeri tamamen sendikasızlaştırılmıştır. Aynı holdingin tekstil işkolundaki işyerleri ise yine el değiştirmeden hemen 1 yıl sonra örgütsüzleştirilmiştir. SASA'da işçinin en temel hakkı olan sendikalaşma hakkı ortadan kaldırılmış, haksız ve hukuksuz uygulamalarla işçinin onuruyla örgütlü biçimde çalışıp alın terinin karşılığını alması engellenmiştir."

Benzeri 1975 yılında da yaşandı, Petrol-İş 47 yıl boyunca yetkili sendika oldu

1975 yılında SASA işyerinde benzer bir işkolu hukuksuzluğunun yaşandığını hatırlatan Kılıççıoğlu, "Petrol-İş 1975 yılında SASA işyerinde benzer bir işkolu hukuksuzluğunu ortadan kaldırarak sendikalaşmıştır. O dönem açtığımız işkolu tespit davasının bilirkişi heyetinin bilimsel çalışma ve tespitleri sonucu kazanan Petrol-İş, işyerinde 47 yıl boyunca yetkili sendika olmuş ve toplu iş sözleşmesi imzalamıştır" dedi.

Aynı üretimi yapan şirketlerde yetkili Petrol-İş

Kılıççıoğlu ayrıca SASA Polyester'de PET Cips ve PET Resin gibi özel polimerler ve kimyasallar üretildiğini ve SASA'nın PTA ve polimer/cips üretimi için sektörde büyük bir yatırım yaptığına dikkat çekti. Bu yatırım için şirketin Cumhurbaşkanlığı kararı ile "süper teşvik" aldığını da belirten Kılıççıoğlu aynı iş kolunda faaliyet gösteren diğer şirketlerde sendikanın söz sahibi olduğunu belirterek, "Söz konusu faaliyetler, 20.16 NACE kodlu "birincil formda plastik hammaddelerinin imalatı" altında sınıflanan 4 Nolu işkolumuza dahil faaliyetlerdir. Nitekim, SASA Polyester ile aynı üretimi yapan başka işyerlerinde Petrol-İş halen yetkilidir ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. İşveren, Petrol-İş sendikasının halen koruduğu sendikalaşma iradesini görmekte ve işyerinde yeniden örgütlenme sürecine baştan ket vurmaya çalışmaktadır. 47 yıl boyunca işkolumuzda işyerlerinin bulunduğu yargı ve bakanlık kararlarıyla defalarca teyit edilen SASA Polyester A.Ş.'de bu kirli oyunlara izin vermeyeceğiz. İşçinin örgütlenme iradesine ve sendikalaşma hakkını Petrol-İş'ten yana kullanmasına işkolu engeli getirilemeceğini hatırlatan Kılıççıoğlu, "Bilimsel gerçekler ve işyerinde üretimin niteliği ortadayken verilen bu kararın haklı bir izahı yoktur. Petrol-İş'in SASA'daki başarısı, sadece petrokimya işçisinin değil Adana'daki tüm emekçilerin sendikalaşma mücadelesinin yükselmesi anlamına gelecektir" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Sendika, Sasa, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SASA'da işçinin sendikalaşma hakkının ortadan kaldırıldığı öne sürüldü - Son Dakika

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