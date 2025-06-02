Sason'da Yol Onarımları Başladı

Batman'da kış sonrası köy ve mezra yollarında onarım ve genişletme çalışmaları başlatıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde karların erimesinin ardından kullanılamaz hale gelen 2 bin 900 rakımlı köy ve mezra yollarında onarım ve yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Kış aylarında yoğun kar yağışına maruz kalan Sason ilçesinde bir çok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmış, yüksek rakımlı yollarda meydana gelen çığ ve heyelanlar nedeniyle yollar kullanılamaz hale gelmişti. Havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri, 2 bin 900 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan köy ve mezra yollarında hummalı çalışmalar başlattı. Çetin geçen kış şartları nedeniyle Muş, Bitlis ve Batman'ın Sason ilçesinin sınırı olan Karayün köy yolunun kullanılamaz hale geldiğini ve açılması için yoğun çalışmaların başlatıldığını belirten köy muhtarı Cemal Bulu, "Kış şartlarında yıpranan ve heyelanlar nedeniyle kullanılamaz hale gelen köy yolumuzda valimiz ve kaymakamımızın talimatlarıyla çalışmalar başlatıldı. Köyümüz Muş, Bitlis ve Batman'ın Sason sınırlarının kesiştiği 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunmaktadır. Yollarımızda yürütülen çalışmaların ardından valimizi ve kaymakamımızı köyümüzde ağırlamak istiyoruz" dedi.