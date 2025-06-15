Savcı ve Milletvekili Evlendi

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, dünyaevine girdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nikah töreninde, yargı mensupları ile çok sayıda davetli yer aldı. Törende Akdağ ve Bozatemur çiftinin mutluluğu alkışlarla karşılanırken, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, yaptığı konuşmada, iki önemli görevde bulunan ismin evliliğe adım atmasının hem Türkiye hem de Avusturya'daki Türk toplumu açısından anlamlı olduğunu ifade etti.

Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti ise hayatlarının en anlamlı gününü sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - ANKARA