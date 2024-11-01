Savcı Yavuz Engin Görevde Kalıyor - Son Dakika
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Yerel

Savcı Yavuz Engin Görevde Kalıyor

Bakan Tunç, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten Savcı Engin'in görevden alındığı haberlerini yalanladı.

01.11.2024 19:16
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Yenidoğan Çetesi, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savcı Yavuz Engin Görevde Kalıyor - Son Dakika

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