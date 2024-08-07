Savunma Sanayii Başkanı Çelik Kubbe Projesi Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Yerel

Savunma Sanayii Başkanı Çelik Kubbe Projesi Hakkında Konuştu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe projesi kapsamında yerli ve milli projenin tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edeceğini belirtti. Görgün ayrıca Türk savunma sanayiinin gelecek hedefleri ve kritik projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

07.08.2024 15:36
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Savunma Sanayii Başkanı(SSB) Haluk Görgün "Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe; katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı(SSB) Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Çelik Kubbe projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Görgün, dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Görgün, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladık. Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık.

Alınan önemli kararlardan biri de şüphesiz 'sistemler sistemi' olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe. Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe; katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir" diye konuştu.

Çelik Kubbe; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarımızın ortaklaşa çalışması ile yürütüleceğinin bilgisini veren Görgün, "Projenin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bizler Türk Savunma Sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, 'Yükselen Türkiye'nin Güçlenen Yıldızı' olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haluk Görgün, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savunma Sanayii Başkanı Çelik Kubbe Projesi Hakkında Konuştu - Son Dakika

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