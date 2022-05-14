Seferihisar da "Dünya Kongresi"Nde Yerini Aldı - Son Dakika

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 2500'den fazla yerel yönetimi bünyesinde bulunduran ICLEI'nin (Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği), ev sahipliği yaptığı "Dünya Kongresi"ne katıldı.

Dünya kentleri, 11-13 Mayıs'da İsveç'in Malmö Şehrinde düzenlenen "Dünya Kongresi"nde bir araya geldi. Kongrede dünya kentlerinin öncelikli sorunları masaya yatırıldı. İklim krizine karşı uluslararası iş birliğinin önemi vurgulanırken, dünyanın dört bir yanından gelen kentlerin temsilcileri kendi kimliklerine göre hayata geçirdikleri sürdürülebilir örnek uygulamaları tanıttı.

ICLEI Sekreteri Yunus Arıkan, Türkiye delegasyonunun bu yıl kongreye büyük katılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye'de iklim krizine karşı kurumsal yönetimler öncelikli önem veriyor. Bu nedenle kongreyi fazlasıyla önemsiyoruz" dedi.

İzmir'den Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, AR-GE ve Sürdürülebilirlik Müdürü Filiz Basmacı, Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği Müdürü Ali Kemal Çınar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Candaş Balta, İstanbul'dan ise Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katıldı.

Malmö Belediye Başkanı Katrin Stjernfeldt Jammeh, açılış konuşmasında, "Hepimizin aynı hissiyat ile burada olduğunu biliyorum. İklim krizi yaklaşıyor ve buradq bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Binlerce kent temsilcisi ile biraradayız,birbirimizden öğreneceğimiz çok fazla deneyimler bulunuyor. Bu nedenle tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bulışmada Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu kıta ülkelerinin kent belediye başkanları, özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve birlikler kentlerinde iklim krizine karşı çalışmalarını tartışarak örnek uygulamalarını kongrede paylaşma fırsatı buldu.

Kongrede ani sıcaklık değişimi, karbon emisyonunun her geçen gün artması ve Malmö Bildirgesi en önemli ana başlıklar oldu.

Süreç boyunca konuşmacıların tek tek söz aldığı toplantıya online bağlanan ICLEI Uluslararası İcra Kurulu Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal ekonomi odağında doğal ekosistem ve kentler arası iş birliğin İzmir'deki öneminden bahsederken, Cittaslow metropol projesinin İzmir için değerini anlattı.

Kongrede konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise kontrolsüz tüketim ve hızlı yaşam ile beraber iklim krizinin de aynı paralelde sorunların artmasına neden olduğunu belirterek, "Eğer ayağa kalkmaz sessiz kalırsak direncimizi kaybetme korkusuyla baş başa olacağız. Bu nedenle Seferihisar'da iklim krizini kurumsal bünyemizde her zaman en hassas noktada tutmaya devam etmekteyiz. İsveç Malmö'de gerçekleşen dünya kongresi ile nasıl bir yol haritası çizmemiz gerektiğini daha iyi biliyoruz. Tohum, yerel üretim, yerel üretici, kooperatifler ve temiz enerji projelerimizle ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimiz inancını bir kez daha yaşıyorum" dedi.

Kongre çerçevesinde Malmö kentinde sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın sürdürebilirlik ile ortak bağlantısının nasıl kurulduğu, Malmö'de yaşam süren bireylerin daha yaşanabilir bir ortama sahip olması konusunda hali hazırda devam eden ve tamamlanmış projeler ziyaret edildi.