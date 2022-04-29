Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor - Son Dakika
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Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor

29.04.2022 09:39
Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1350 dekar alanda yürütülen proje ile şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1350 dekar alanda yürütülen proje ile şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın ilimiz Kuşadası ilçemizde 1350 dekar alanda proje çerçevesinde yürütülen "Şeftali Entegre Mücadele Bahçe Kontrolleri" devam ediyor. Bahçelerde hastalık ve zararlı sürveyleri yapıldı. Bahçelerde "Şeftali filiz güvesi, Doğu meyve güvesi ve Akdeniz meyve sineği" gibi zararlılara karşı monitör tuzaklar yerleştirildi. Ayrıca daha önce "Yaprak kıvırcıklıgı" hastalığında yapılan mücadelede başarılı olunmuş, bahçelerde hastalık belirtisi görülmemiştir" denildi. - AYDIN

Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor
Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor
Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor
Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor
Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor

YORUMLAR
500
Kuşadası Belediyesi yöneticileri kenti karış karış dolaşıyor Kuşadası Belediyesi yöneticileri kenti karış karış dolaşıyor Freni boşalan traktör park halindeki ticari taksiye çarparak durdu Freni boşalan traktör park halindeki ticari taksiye çarparak durdu

Kuşadası, Bahçe, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor - Son Dakika


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