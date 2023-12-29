ŞEHİRDER, 10. Yılını Kutladı

Yaptığı etkinlikler ve farkındalık oluşturan sosyal faaliyetlerle Erzurum'da önemli hizmetlerin altına imza atan Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) 10. Yılını mütevazı bir törenle kutladı.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da yapılan programda açılış konuşmasını ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu yaptı. Başkan Mustafa Uğurlu konuşmasında ŞEHİRDER'in kurulduğu günden bugüne yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi, ŞEHİRDER'e destek olan kişi ve kurumlara teşekkür ederek ŞEHİRDER yayınlarından çıkan kitapları tanıttı. "Muammer Cindilli-Hatıralar" kitabının ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Daha sonra ŞEHİRDER'in 10 yıllık faaliyetlerinin gösterildiği slayt izlendi. ŞEHİRDER'in kurucu başkanı Murat Ertaş, derneğin kurulma sürecinden bahsederek ŞEHİRDER'in 2013'te kamuoyu ile paylaştığı bildiriyi 10 yıl sonra yeniden okudu. Murat Ertaş ŞEHİRDER'in ortak akıl, çalışkanlık ve tevazu ile bugünlere geldiğini söyledi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak ise STK'lerin önemine değinip ŞEHİRDER'in Erzurum için ne kadar değerli olduğuna dair değerlendirmelerini paylaştılar.

10.Yıl programının konuğu ŞEHİRDER İstişare Heyeti Başkanı İş Adamı Muammer Cindilli ise konuşmasında "Hatıralar" kitabının oluşum hikayesinden ve şehirlerin zihinsel kodlarından bahsederek Erzurum'a dair önemli analizlerde bulundu. Program ŞEHİRDER'e destek olan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi verilmesinden sonra toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. ŞEHİRDER katkılarından dolayı İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e de bir teşekkür plaketi verdi. - ERZURUM