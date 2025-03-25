Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

25.03.2025 23:35  Güncelleme: 23:37
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğg. Erhan Kılıçaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun ve il protokolü katıldı.

Programda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerle bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele, yalnızca geçmişin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bizler de her zaman, onların emanetine sahip çıkarak, bu kutsal değerleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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