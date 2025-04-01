Şehit ailelerine ziyaret

Ramazan Bayramı dolayısıyla Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretin ardından, Çelebi Sultan Mehmet Çay Parkı'nda geniş katılımlı bir bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılarak bayram coşkusunu paylaştı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. - BİLECİK