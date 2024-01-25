 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit ailesini yalnız bırakmadılar - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit ailesini yalnız bırakmadılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan şehit ailesini Vali Şefik Aygöl yalnız bırakmadı. 1997 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Astsubay Cengiz Ünlü'nün ailesini Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl ziyaret etti. Vali Aygöl, aileye sürpriz yaparak acılarına ortak oldu. Şehidin anne ve babasıyla bir araya gelen Vali Aygöl, şehidin fotoğraflarına bakarak tekrar anıldığını belirtti ve Rabbimizin şehitlere ve ailelerine yardım etmesini diledi.

Şehit ailesini yalnız bırakmadılar
25.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:30
Abone Ol

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan şehit ailesini Vali Şefik Aygöl yalnız bırakmadı.

1997 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Astsubay Cengiz Ünlü'nün ailesini Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl ziyaret etti. Bozüyük'te yaşayan ailenin kapılarını çalan Vali Aygöl, hem aileye sürpriz yaptı hem de acılarına ortak oldu. Bir süre aile ile sohbet eden Vali Aygöl, "Şehidimiz Astsubay Cengiz Ünlü'nün muhterem anne ve babası ile bir araya geldik. Şehidimizin fotoğraflarına bakarak tekrardan andık. Rabbim bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Cengiz Ünlü, Diyarbakır, Bilecik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ailesini yalnız bırakmadılar - Son Dakika


12:53
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor

Son Dakika
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
11:24 Narkogüç-46 Operasyonunda 201 Zehir Taciri Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:59:34. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit ailesini yalnız bırakmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement