Şehit Annesinin Talebine Validen Cevap - Son Dakika
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Şehit Annesinin Talebine Validen Cevap

Şehit Annesinin Talebine Validen Cevap
31.07.2025 12:43
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında şehit annesi tarafından kendisine iletilen yürek burkan talebe kayıtsız kalmadı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında şehit annesi tarafından kendisine iletilen yürek burkan talebe kayıtsız kalmadı. Vali Canbolat'ın talimatıyla şehit mezarının yanına kapı yapılarak şehit annesinin mezara kolay ulaşması sağlandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan çatışmada 1992 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tarık Şengüroğlu'nun annesi 83 yaşındaki Habibe Şengüroğlu, 15 Temmuz'da Aydın'da düzenlenen törende Vali Yakup Canbolat'a ulaşarak istekte bulundu. Şehit annesi, mezarın etrafını çevreleyen demirlerin içine giremediği için oğlunun mezarına dokunamadığını belirterek, "Mezarın etrafına bir kapı açılırsa oğlumun yanına girmek istiyorum" dedi. Anne Şengüroğlu'nun bu talebini geri çevirmeyen Vali Canbolat, ilgili birimlere gerekli talimatı vererek kısa sürede mezarlıkta düzenleme yapılmasını sağladı. Valilik koordinesinde yapılan çalışmayla şehitliğin çitlerine bir kapı açıldı ve anne Şengüroğlu oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezar taşını okşayan anne Şengürlüoğlu jandarma ekipleri nezaretinde geldiği oğlunun mezarını suladı ve dua etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'a teşekkür eden şehit annesi Habibe Şengüroğlu, "Oğlum 1992'de şehit düştü. O günden beri özlemi içimde. Valimiz Yakup Canbolat'tan Allah razı olsun. O benim gönlümü sevindirdi, Allah da onun gönlünü sevindirsin. Çok memnunum. Burası yapıldığında buraya da kapı yapılmasını rica etmiştim. Önceki valimiz yapacağını söylemişti ama yapamadan tayini çıktı. Yakup valimize söylediğimde hemen gereğini yapalım dedi ve kısa süre içerisinde isteğim yerine gerildi. Sağ olsun, var olsun. Ben buraya kadar yürüyemiyorum, bacaklarım rahatsız bakıma muhtaç bir insanım. Askerler de bana söz verdiler, her ayın son Cuma günü oğlumun yanına buraya getirecekler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

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