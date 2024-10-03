Şehit eşi İlbaş: "Eşim gibi, bende bir Kürt kızı olarak vatan için canımı seve seve feda ederim"

Yerel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakoluna bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ekim 2008 yılında düzenlenen hain saldırıda şehit olan 17 askerden biri olan Siirtli şehit Davut İlbaş'ın eşi Asuman İlbaş, "Eşim gibi bende bir Kürt kızı olarak vatan için canımı seve seve feda ederim" dedi.

Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ekim 2008 yılında düzenlenen hain saldırıda şehit olan 17 askerden biri olan Siirtli şehit Davut İlbaş, şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı. Eşinin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıdığını belirten şehit Davut İlbaş'ın eşi Asuman İlbaş, bu acının telafisinin olmadığını belirterek, tüm şehit ailelerine sabırlar diledi. Çocuklarının baba hasreti ile büyüdüğünü anlatan İlbaş, "Yıllar geçse bile bizim acımız hep taze, hep yüreğimizdedir. Gerçekten o kadar zor ki bu acının tarifi yok. O kadar üzgünüm ki ekimlerin gelmesini istemem. Çünkü o acıyı her gün hissediyorsun, ama ekim ayı bambaşka oluyor. Aktütün'de 17 kahraman verdik, benim eşim de 17 şehitten biriydi. Üç çocuk babasıydı, dört yıllık evliydik. Ben eşim şehit olduğu zaman iki aylık hamileydim. Eşimden sonra oğlum oldu, Davut oldu, bir Davut gitti bir Davut geldi. Kürt meselesi diyorlar, bizim coğrafyada en çok şehit veren Kürtlerdir. O şehitlerden biri de benim eşim Davut. Benim eşim kahramanca savaştı. Benim eşim kanının son damlasına kadar savaştı. Onun kurşunu bitene kadar çatıştı. Kurşunu bittikten sonra eşim şahadete yürüdü. Şehitler unutulmasın. Bu toprakları kolay kazanmadık. Bu yüzden şehit aileleri, şehit eşleri ve şehit çocukları unutulmasın. Biz devletimizden bunu istiyoruz. Kirli siyasiler bizim üzerimizden rant sağlamasınlar. Biz vatanımız için, bayrağımız için şehit olduk. Biz bir siyasi için veya bir siyasi birey için şehit olmadık. Vatan için şehit olduk. Yine olsa yine biz vatanımız için, bayrağımız için şehit oluruz. Her zaman hazırız. Benim eşim şehit oldu, üç tane evlat bıraktı. Benim oğlumun hayali var, diyor ki ben de babamın yolunda gideceğim. Ben de polis olacağım, asker olacağım diyor, şehit olacağım. Sanmasınlar ki yıkıldık, sanmasınlar ki Davut'lar bitti. Davut'lar bitmez, Davut gitti oğlu geldi. Oğlu artık onun yerini dolduracak. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Ben bir Kürt kızıyım ama benim damarımda vatan sevgisi ve imam var bayrak var. Eşim gibi bende bir Kürt kızı olarak vatan için canımı seve seve feda ederim. Çünkü benim eşim de bu vatan için canını seve seve verdi" dedi. - SİİRT