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Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için kütüphane kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için kütüphane kampanyası başlatıldı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit düşen Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ismi, Kütüphaneci Merve Cinel tarafından E. Anadolu Lisesi'nde oluşturulacak kütüphanede yaşatılmak amacıyla başlatılan kampanya ile ölümsüzleştirilecek. Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın da destek verdiği kampanyaya hayırseverler kitap bağışlarıyla katkıda bulunabilecekler.

Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için kütüphane kampanyası başlatıldı
29.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 15:48
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Bölgesi'nde bölücü terör örgütünün açtığı taciz ateşinde şehit düşen Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ismini yaşatmak amacıyla Kütüphaneci Merve Cinel anlamlı bir kampanya başlattı.

Kütüphaneci Merve Cinel, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ismini, E. Anadolu Lisesi'nde oluşturacağı Kütüphanede yaşatmak için kolları sıvadı. Zonguldaklı Kütüphaneci Merve Cinel hayırseverlere seslenerek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ölümsüzleştirmek adına Zonguldak E. Anadolu Lisesi'nde şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer anısına kütüphane oluşturmak amacıyla çalışma başlattık. Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın da katkı verdiği bu anlamlı kampanyamıza Zonguldaklı hayırseverlerimiz de kitap bağışlarıyla destek verebilir. Şehidimizin ismini yaşatmak amacıyla açacağımız kütüphanemize kitap bağışı yapmak isteyen hayırseverlerimiz 'şehitmehmetçikutuphaneleri' sosyal medya adresinden bizlere ulaşabilirler. Duyarlı ve hayırsever vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Mustafa Sezer, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için kütüphane kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için kütüphane kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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