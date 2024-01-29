Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için kütüphane kampanyası başlatıldı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Bölgesi'nde bölücü terör örgütünün açtığı taciz ateşinde şehit düşen Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ismini yaşatmak amacıyla Kütüphaneci Merve Cinel anlamlı bir kampanya başlattı.

Kütüphaneci Merve Cinel, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in ismini, E. Anadolu Lisesi'nde oluşturacağı Kütüphanede yaşatmak için kolları sıvadı. Zonguldaklı Kütüphaneci Merve Cinel hayırseverlere seslenerek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ölümsüzleştirmek adına Zonguldak E. Anadolu Lisesi'nde şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer anısına kütüphane oluşturmak amacıyla çalışma başlattık. Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın da katkı verdiği bu anlamlı kampanyamıza Zonguldaklı hayırseverlerimiz de kitap bağışlarıyla destek verebilir. Şehidimizin ismini yaşatmak amacıyla açacağımız kütüphanemize kitap bağışı yapmak isteyen hayırseverlerimiz 'şehitmehmetçikutuphaneleri' sosyal medya adresinden bizlere ulaşabilirler. Duyarlı ve hayırsever vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - ZONGULDAK