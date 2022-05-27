Şehit ve gazi aileleri için mücadele edecekler - Son Dakika
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Şehit ve gazi aileleri için mücadele edecekler

27.05.2022 12:08
Şehit ve gazi aileleri için mücadele edecekler

Kocaeli'de şubesi açılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), şehit ve gazi aileleri için çalışmalarını sürdürecek.

Kocaeli'de şubesi açılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), şehit ve gazi aileleri için çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye'nin birçok yerinde hizmete açılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının (EMŞAV) bir şubesi de Kocaeli'de açıldı. Gazi ve şehit ailelerine maddi ve manevi yardımcı olmak amacıyla kurulan vakfın Kocaeli Şube Başkanı Alper Çakırcı oldu. Vakıf hakkında bilgi veren Alper Çakırcı, "Vakfımız; emniyet mensubu gazilerimizin, polislerimizin, ailelerinin ve çocuklarının sürekli yanlarında olmak, maddi ve manevi olarak her zaman destek vermek amacıyla kuruldu. Amacımız gazi ve şehit polislerimizin aileleri ve çocuklarının yanlarında olarak, onlara güvenli, huzurlu ve aydınlık geleceğe koşmaları konularında yardımcı olmak. EMŞAV olarak, hem gazi ve şehit emniyet mensuplarımızın ailelerinin hem de görevi başındaki tüm emniyet personellerimize koşulsuz destek vermek için buradayız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Kocaeli, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

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