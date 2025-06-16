Şehit ve gazi ailelerinden Başkan Zeyrek için lokma hayrı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Merhum Ferdi Zeyrek anısına hayır organizasyonu gerçekleştirdi. Gazi ve şehit ailelerinin kendi bütçelerinden karşıladıkları hayır, Manisa merkezin yanı sıra Turgutlu, Akhisar ve Salihli ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, düzenlenen anlamlı organizasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, Ferdi Zeyrek'in aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

"O, bizim için bir gönül insanıydı"

Düzenlenen lokma hayrıyla ilgili konuşan Başkan Kıyışkan, "6 Haziran 2025 akşamı geçirdiği elim bir kazada yüksek elektrik akımına kapılarak tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran Pazartesi günü saat 17.05'te Hakk'a yürüyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Merhum Sayın Ferdi Zeyrek'in aziz hatırasını yaşatmak için bir dizi hayır organizasyonu gerçekleştirdik. Salihli, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı olarak, ayrıca Manisa Hatuniye Camii yanında, Merhum Başkanımız için lokma hayrı düzenledik. Hayır organizasyonlarının tüm masrafları, aziz şehitlerimizin emanetleri olan aileler ve kahraman gazilerimiz tarafından gönülden karşılandı. Bu anlamlı vefa örneğiyle hem dualar edildi hem de onun hatırası yüreklerimizde yaşatıldı. Ferdi Zeyrek bizler için yalnızca bir belediye başkanı değil; her fırsatta bizimle aynı sofraya oturan, acımıza ortak olan, derdimize omuz veren, bir evlat, bir abi, bir gönül insanıydı. Nitekim, vefatından sadece saatler önce bayram sabahı şehitliğimizde şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmiş, dualar etmişti. Bu, onun son günü bile vefayla, millet sevgisiyle dolu yaşadığının en somut göstergesidir." dedi.

"Vefa borcumuz, onun hatırasını yaşatmak"

Başkan Kıyışkan, "Bizler, şehit aileleri ve gaziler olarak, onun bizlere gösterdiği desteği ve gönül bağını asla unutmayacağız. Düzenlediğimiz bu hayırlar, sadece birer anma değil; bir gönül borcunun, vefa duruşunun ve sadakatin ifadesidir. Merhum Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in aziz ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun." şeklinde konuştu. - MANİSA