Şehit ve Gaziler için fidan dikildi - Son Dakika
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Şehit ve Gaziler için fidan dikildi

15.04.2022 22:45

Şehit ve Gaziler için fidan dikildi Şehitler Haftası nedeniyle Manyaslı 22 şehit için fidan dikilerek, Şehitler ve Gaziler Ormanı oluşturuldu.

Şehit ve Gaziler için fidan dikildi

BALIKESİR - Şehitler Haftası nedeniyle Manyaslı 22 şehit için fidan dikilerek, Şehitler ve Gaziler Ormanı oluşturuldu.

Şehitler Haftası nedeniyle Orman İşletme Şefliği tarafından Şevketiye Mahallesinde Şehitler ve Gaziler ormanı oluşturuldu. Fidan dikimi öncesi kısa bir konuşma yapan Manyas Kaymakamı Koray Çelik " Kaymakamlık, Belediyemiz, şehit yakınlarımız, derneğimiz ile hep birlikte burada fidan dikeceğiz. İlçemiz de 13' ü asker, 9'u polis olmak üzere 22 Şehidimiz var. Bizler Şehitlerimizi her zaman gönüllerimizde yaşatıyoruz, gazilerimize her zamana gereken desteği vermeğe özen gösteriyoruz. Ancak bu kalıcı bir eser olacak, buna mahalle halkı olarak sizlerin de Orman Şefliğimize yardımcı olacağınıza inanıyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimiz bizlerle beraber, bizim başımızın tacı" dedi.

Konuşma sonrası Manyas orman İşletme Şefi Eren Cesur fidan dikimi konusunda bilgi verdi. Daha sonra açılan çukurlara Kaymakam Koray Çelik ilk fidanı dikerek, şehidin adının olduğu plaketi fidanın dibine çaktı. Daha sonra Bandırma Orman İşletme müdürlüğünden temin edilen 2000 çam fıstığı fidanı tüplü olarak dikilip, can suları verildi. Fidan dikimi sonrası Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua yapıldı.

Fidan dikim törenine Belediye Başkanı Tancan Barçın ile ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler Manyas MYO gönüllülük kulübü üyeleri ile Gençlik merkezinin gönüllü gençleri katıldılar.

Şehit ve Gaziler için fidan dikildi
Şehit ve Gaziler için fidan dikildi
Şehit ve Gaziler için fidan dikildi

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Kaymakamlık, Hisarcık, Manyas, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit ve Gaziler için fidan dikildi - Son Dakika


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