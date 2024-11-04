Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Kurt, BİŞHAK Başkanı Baysal ile görüştü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BIŞHAK) Derneği Başkanı Vahap Baysal'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, şehit yakınları ve gaziler ile dernekleri ziyaret etmek üzere Bingöl'e geldi. Kurt burada BİŞHAK Derneği Başkanı Vahap Baysal ile bir araya geldi. Kurt, burada şehit aileleri, gaziler ve ailelerin sorun ve taleplerini dinledi. Kurt, talepleri Bakana ileteceğini kaydetti.

Baysal, anlamlı ziyaretten dolayı Kurt'a teşekkür etti. - BİNGÖL