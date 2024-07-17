Başkan Yılmaz, Emeklilerle Buluştu: Artık Yalnız Değilsiniz - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz, Emeklilerle Buluştu: Artık Yalnız Değilsiniz

Başkan Yılmaz, Emeklilerle Buluştu: Artık Yalnız Değilsiniz

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kent genelinde yaklaşık 75 bin emekliyi temsil eden dernek başkanlarıyla buluştu. Emeklilerin açlığa mahkum edildiğini belirten Başkan Yılmaz, çözüm önerilerini konuştu. Başkan Yılmaz, emeklilerin sorunlarının çözümüne öncelik vereceklerini vurguladı. İkinci 'Emeklihane' yakında açılıyor.

17.07.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kent genelinde yaklaşık 75 bin emekliyi temsil eden dernek başkanlarıyla buluştu; sorun, talep ve önerileri dinledi. Emeklilerin açlığa mahkum edildiğini belirten Başkan Yılmaz, "Artık yalnız değilsiniz. Söz verdik, hep yanınızda olacağız" dedi.

Başkan Yılmaz ve CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, kentteki Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini ağırladı. CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Yılmaz ile Başkan Reisoğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini konuştu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından çözülebilecek sorunları not alan Yılmaz, emeklilerin sorunlarının çözümüne öncelik vereceklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, emeklilerin açlık sınırının bile altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Maalesef ulu çınarlarımız, emeklilerimiz, kaderine terk edildi. Yıllardır yalnız bırakıldılar. Bugün emeklilerimiz huzurla değil, yoklukla yaşıyor. Yaşam standartları çok düştü. Bu, en çok bizlerin ağrına gidiyor. Ne yaparsak yapalım, asla hakkınızı ödeyemeyiz. Artık yalnız değilsiniz. Söz verdik, hep yanınızda olacağız" diye konuştu.

İkinci "Emeklihane" yakında açılıyor

Göreve geldikleri ilk günden itibaren emeklilere yönelik çalışma yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Değerli büyüklerim, sizlerin başımızın üstünde yeriniz var. Yaşadığınız sorunları biliyoruz. Çözümü için de elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştığımızdan hiç şüpheniz olmasın. Projelerimizin ilk ayağında ilk Emeklihane'mizi sizlerin hizmetine sunduk. Şimdi ikinciyi açmaya hazırlanırken, hemen her mahallede sizlerin hizmetine sunacağımızı paylaşalım. Gerçekten çok nitelikli mekanlar. Emeklilerimiz evden çıktığı zaman Emeklihane'ye gideyim.'"

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu da emeklilerin AKP iktidarında açlığa ve sefalete mahkum bırakıldığını söyledi. Reisoğlu, sorunların çözüme kavuşturulması için CHP Genel Merkezi nezdinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, hep birlikte daha iyi yaşam standartlarına kavuşacaklarını aktardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, Emeklilerle Buluştu: Artık Yalnız Değilsiniz - Son Dakika

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