Şehitkamil\'deki Ortaokullar kıyasıya yarıştı

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması'nın ilk tur etabında 90 ortaokuldan 360 öğrenci, finallere kalmak için kıyasıya mücadele etti.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması'nın eleme turları, Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulu Balo Salonu'nda yapıldı. Şehitkamil ilçe sınırlarında bulunan 90 ortaokuldan 360 öğrencinin katılım sağladığı bilgi yarışması eleme turlarında öğrencilere; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve genel kültür alanında 10 soru soruldu. Öğrenciler, okulları adına finallere kalmak için ter döktü. 2 hafta boyunca sürecek olan elemelerde, 4 ortaokul finale kalacak. Final ise 28 Aralık 2023 tarihinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Bu yılın şampiyonu olmak istiyoruz"

Yılın şampiyonu olmayı hedeflediklerini dile getiren Olcay Külah Ortaokulu öğrencilerinden Rukiye Uğur, "Şehitkamil Belediyemizin düzenlemiş olduğu Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması'nın eleme turlarına katıldık. Burada rakiplerimizi eleyerek, finallere kalmayı istiyoruz. Finallerde de tüm soruları doğru cevaplayarak bu yılın şampiyonu olmak istiyoruz. Yarışmaya en iyi şekilde hazırlandık. Yarışma ortamı da gerçekten çok güzel. İnşallah takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve finallere kalacağız. Şehitkamil Belediyemize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu yarışmayı düzenledikleri içinde çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerime yürekten inanıyorum"

Öğrencilerini yarışmaya en iyi şekilde hazırladıklarını kaydeden Olcay Külah Ortaokulu Rehber Öğretmeni Mehmet Sert Polat, "Bugün, öğrencilerimizle birlikte düzenlenen bilgi yarışması ele turlarına katıldık. Öğrencilerimizi bu yarışmaya çok iyi hazırladık. Her zamanki gibi hedefimiz öncelikle eleme turlarını başarıyla geçip, finallere kalmak, daha sonra da finallerde en iyi şekilde mücadele edip şampiyon olmak. Bu konuda öğrencilerime yürekten inanıyorum. Böylesine anlamlı bir yarışmayı da düzenledikleri için Şehitkamil Belediyemize ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP