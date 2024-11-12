Şehitkamil\'den çocuklara tiyatro şenliği

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın çocuklara yönelik başlattığı 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri ile tiyatro şöleni yaşandı. 5 gün süren organizasyonla ilçe genelinde 5 bin çocuk tiyatro ile tanışarak, unutulmaz bir deneyim yaşadı. Başkan Umut Yılmaz, Şehitkamil'de her çocuğu geleceğe eşit şartlarda hazırlamak istediklerini belirterek, bu tür projelerin artarak devam edeceğini müjdeledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri ile çocuklar doyasıya eğlendi. 05-09 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonla çocuklar tiyatro ile tanışmış oldu. Çocuklarda özgüveni artırmak, sanatla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonla çocuklar keyif dolu 5 gün geçirdi.

5 günde 3 oyun sahnelendi

05 Kasım Salı günü Ozan Kalkan'ın yönettiği Peter Pan Çocuk Oyunu 05 Kasım Salı günü başlayan tiyatro şöleni, Erkan Uyanıksoy'un yazıp yönettiği Tebeşir Ağacı ve Ali Meriç'in yazıp yönettiği Şifreli Köpek oyunu ile devam etti.

5 bin çocuk tiyatro izledi

5 gün süren 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde oyunlar Türkiye'nin sayılı kültür-sanat merkezlerinden biri olan Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde oynandı. Birbirinden özel anlara sahne olan tiyatro şenliğine ilçe genelinde 5 bin çocuk faydalandı.

Çocuklara yönelik projeler devam edecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde çocukların mutluluğuna şahit olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çocukların her zaman için öncelikleri olduğunu anlatan Yılmaz, "Çocuklarımız önceliğimiz. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Ne kadar yerinde bir etkinlik düzenlediğimiz de çocuklarımızın gülen yüzlerinde saklı. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Çocuklarımız için çok fazla etkinlik düzenledik. Elbette bu da sonuncusu değil. Projelerimiz devam edecek. Şehitkamil'imizde her çocuk mutlu hissedecek ve geleceğe daha huzurlu bakacak" dedi. - GAZİANTEP