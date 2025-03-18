DÜZCE(İHA) – Düzce'de, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünde Merkez Büyük Camide şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Düzce'de çeşitli törenler düzenlendi. Merkez Büyük Cami'de Vali Selçuk Aslan, il protokolü ile birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz anısına düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetine katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Vali Selçuk Aslan "Onların fedakarlığı, bu topraklarda özgürce yaşamamızın teminatıdır. Vefa borcumuzu asla ödeyemeyeceğimiz kahraman şehitlerimizi minnetle anıyor, dualarımızı eksik etmiyoruz.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - DÜZCE