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Kırşehir'de iş insanı desteğiyle şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Kırşehir'de iş insanı desteğiyle şehitler için mevlit okutuldu

Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen mevlit programına iş insanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Programda şehitler için dua edildi ve şehit aileleriyle sohbet edildi.

Kırşehir\'de iş insanı desteğiyle şehitler için mevlit okutuldu
26.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:28
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Kırşehir'de iş insanı desteğiyle şehitler için mevlit okutuldu.

Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nde Kırşehirli şehitler için mevlit programı düzenlendi. Programa AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ile birlikte sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Program öncesinde konuşan Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin ve ailelerinin desteklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Kılıçaslan açıklamasında; "Şehit ve gazilerin sayesinde üzerinde yaşadığımız bu topraklar yurt edinilmiştir. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için kendi istikbalinden bir an olsun tereddüt etmeyerek vazgeçen, milleti ve bayrağı için vatanımızın topraklarını kanlarıyla şereflendirmiş olan aziz şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz" dedi.

Programda şehitler için dua edildikten sonra şehir protokolü, şehit aileleriyle sohbet etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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