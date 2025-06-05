Şehitliklerde hüzünlü bayram

Kocaeli'de Namazgah ve Polis Şehitliğinde hüzünlü bayram yaşandı. Ziyarette dualar edilerek kabirlere karanfil bırakıldı.

Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı münasebetiyle Namazgah ve Polis Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik ziyaretine Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve gaziler katıldı. Tüm şehitlerin ve merhum gazilerin için Kur'an-ı Kerim okundu ve daha sonra Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitler için edilen dualar eşliğinde kabirlere karanfil bıraktı.

Gazilerle de yakından ilgilenen Aktaş, istekleri olup olmadığını sorarak, "Allah şehitlerimize rahmet etsin. Tüm Kocaelili hemşerilerimizin ve milletimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ