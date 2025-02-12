Şehitlikte çiçekler açtı - Son Dakika
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Şehitlikte çiçekler açtı

Şehitlikte çiçekler açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan topraklarını savunurken şehit düşen kahramanların ebedi istirahatgahlarında bakım, temizlik ve kışlık çiçek ekimi gerçekleştiriyor.

12.02.2025 14:23  Güncelleme: 14:25
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan topraklarını savunurken şehit düşen kahramanların ebedi istirahatgahlarında bakım, temizlik ve kışlık çiçek ekimi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, kabirlerinin daha düzenli ve bakımlı olmasını sağlamak amacıyla şehitliklerin düzenli olarak temizlik, onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, İzmit Bağçeşme Namazgah ve Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliklerin temizliğini ve onarımını yaptı. Mevsimine göre dikilen çiçeklerle şehitlikler güzel bir görünüme kavuştu.

Periyodik bakımlar sayesinde, Türkiye'nin örnek gösterilen en bakımlı ve düzenli şehitliklerinden biri olan İzmit Bağçeşme Namazgah ve Asri Mezarlık'taki şehitlerimizin kabirleri, ziyaretleri daha da anlamlı hale getiriyor. Temizlik ve boya işleri tamamlanan şehitliklerin bayrakları değiştirilirken, mezarlara mevsimine göre çiçekler ekilerek güzel bir görünüme kavuşturuldu. Büyükşehir ekiplerince 3 ayda bir periyodik bakımları yapılan şehit kabirleri, dikilen çiçeklerin açmasıyla rengarenk görünüme büründü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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