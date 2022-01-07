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Şehzadeler Belediyesi Manisa basınını Spil Dağı Milli Parkında ağırladı - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi Manisa basınını Spil Dağı Milli Parkında ağırladı

07.01.2022 15:25
Şehzadeler Belediyesi Manisa basınını Spil Dağı Milli Parkında ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaklaşan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa'da görev yapan gazetecileri Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen yemekte ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaklaşan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa'da görev yapan gazetecileri Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen yemekte ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi Manisa'da göre yapan gazeteciler onuruna Spil Dağı Milli Parkı'nda yemek düzenledi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı etkinlikte basın mensupları, gönüllerince keyifli bir vakit, aynı zamanda eşsiz güzellikleriyle muhteşem kareler sunan Spil Dağı Milli Parkını görüntüleme imkanı buldu. Gazetecilere hitaben bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "10 Ocak Gazeteciler Gününüzü şimdiden kutluyorum. Pandemi tedbirleri nedeniyle uzun bir zamandır bir araya gelememiştik sizlerle. Gazeteciler Günü vesilesiyle Manisa'mızın bir değeri olan Spil Dağı Milli Parkında yemek vesilesiyle bir araya gelmiş olduk. Gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazı güçlü basın yayın organlarıdır. Bizlerin icraat ve faaliyetlerini halkımıza ulaştıran sizlersiniz. Yine vatandaşlarımızın talepleri, öneri ve şikayetleri de sizler kanalıyla kamuoyuyla paylaşılmakta. Yönetenler ile yönetilenler arasında bir köprü sağlıklı bir diyalog oluşturulması noktasında büyük bir gayret sarf ediyorsunuz. Bizlerle birlikte yağmur çamur, gece gündüz demeden sizler de sahada bulunuyorsunuz. Gerçekten yaptığınız iş kutsal bir iş. Çok büyük bir emek gerektiriyor. Emeğinize saygı duymamak mümkün değil. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de bugüne kadar sizlerle uyum içerisinde şehrimize hizmet edebilmek için çaba ve gayret sarf ettik. Yaptıklarımızın kamuoyuna aktarılmasında büyük katkılarınız var. Ben şahsım ve kurumum adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah sağlık içerisinde nice güzel haberler sunmayı bizlere de onları okuyup izlemeyi nasip etsin. Gününüz kutlu olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Gazeteciler adına Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da birer konuşma yaparak, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e gazetecileri ağırladığı ve günlerini unutmayarak keyifli bir gün yaşattığı için teşekkür ettiler. Yapılan konuşmaların ardından basın mensupları hep birlikte yemek yedi ardından eşsiz güzellikleriyle muhteşem kareler sunan Spil Dağı Milli Parkını görüntüledi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi Manisa basınını Spil Dağı Milli Parkında ağırladı
Şehzadeler Belediyesi Manisa basınını Spil Dağı Milli Parkında ağırladı

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Ömer Faruk Çelik, Toros Dağları, Manisa, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi Manisa basınını Spil Dağı Milli Parkında ağırladı - Son Dakika


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