Yerel

Selçuklu Mezarlığında hafta sonu yoğunluğu

BİTLİS - UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığında özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ahlat ilçesinin İkikubbe Mahallesi'nde 8 bin 200 mezarı bünyesinde barındıran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığını son 6 ayda 200 binden fazla kişi ziyaret etti. Sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ile "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen ve "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen ziyaretçiler, İslam tarihinin en önemli miraslarından Selçuklu Meydan Mezarlığını da gezme fırsatı buldu. İl dışından Bitlis'e gelen misafirlerini Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığına getiren Şahin Şerefoğlu, "Ben Ahlat'taki Türk İslam Mezarlığını ziyaret etmek için arkadaşlarımla buraya geldik. Burası çok büyük bir İslam Mezarlığı. Burası dünyanın en büyük İslam Mezarlığı olması sebebiyle inanılmaz bir talep ve turist akını var. Bizde merak eden arkadaşlarımızla birlikte geldik gördük iyi ki de gelmişiz. Ülkemizde ve Ahlat'ımızda böyle bir tarihi eserin bulunması bizim için büyük bir şanstır. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Diyarbakır'dan günü birlik olarak Bitlis'e gezmeye gelen Yılmaz Şahin ise "Türk kültürünü dünyaya tanıtan ve bundan sonraki kuşaklara aktarmak adına yapılmış çok güzel bir projedir. Herkesin gelip görmesi, kültürümüzü ve tarihimizi tanıması adına iyi bir projedir. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Buranın bu hale getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mezar taşlarını görünce tarihimiz aklımıza geliyor. Zamanında ecdadımız buraya gelmiş, buraya yerleşmiş ve bugün ki medeniyetimizin temellerini burada atmışlar" diye konuştu.