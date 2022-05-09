Selim'de atlı spor şenlikleri - Son Dakika
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Selim'de atlı spor şenlikleri

09.05.2022 09:09
Selim'de atlı spor şenlikleri

Selim'de düzenlenen 'Atlı Spor Şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu.

Selim'de düzenlenen 'Atlı Spor Şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu.

Kars'ın selim ilçesinde düzenlenen "Kekeç Köyü Atlı Spor Şenliği" Kekeç köyü cirit sahasında yapıldı. Kekeç Köyü Muhtarlığı ve Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanlığı'nca organize edilen 'Atlı Spor Şenlikleri'nde atlar yarıştı. Cirit gösterisi yapıldı. Şenliklere katılan vatandaşlar, halaylar eşliğinde oynadı.

Selim ilçesi Kekeç köyünde düzenlenen etkinliklere katılanlar, cirit gösterisinde heyecanlı anlar yaşarken, ciritçilerin gösterileri ise nefesleri kesti.

Renkli görüntülerin yaşandığı "Kekeç Köyü Atlı Spor Şenlikleri" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şenliklere katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Öte yandan şenliklerde düzenlenen at yarışlarında dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi. - KARS

Selim'de atlı spor şenlikleri
Selim'de atlı spor şenlikleri
Selim'de atlı spor şenlikleri
Selim'de atlı spor şenlikleri
Selim'de atlı spor şenlikleri
Selim'de atlı spor şenlikleri
Selim'de atlı spor şenlikleri
YORUMLAR
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Atlı Spor Kulübü, Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selim'de atlı spor şenlikleri - Son Dakika


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