Selimiye Camii'nde Mapping Gösterisi

Selimiye Camiisi'nde mapping gösterisi yapılacak

EDİRNE - Edirne'de " İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" etkinlikleri çerçevesinde Selimiye'de büyüleyici mapping gösterisi yapılacak.

Görüntüler özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle, İstanbul'un fethinin 572'nci yıldönümü, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen programla kutlanacak.

Selimiye Camii ve bahçesinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirilen etkinlikte 3D mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan gösterim katılımcılara bu akşam yapılacak.

Edirne, bu yıl "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" temasıyla düzenlenecek etkinliklerle tarihi bir atmosfere bürünüyor. Etkinlikler kapsamında, 24 Mayıs Cuma akşamı Selimiye Meydanı'nda, Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Selimiye Camii üzerine video mapping gösterisi gerçekleştirilecek.

Tarihi ve teknolojiyi buluşturacak bu özel gösteride, İstanbul'un fethine giden süreç, Edirne'nin bu büyük zaferdeki rolü ve Selimiye'nin görkemli geçmişi görsel bir şölenle izleyicilere sunulacak.

Selimiye Camii'nin mimarisine özel olarak tasarlanan içerikler ile izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatılması hedefleniyor.

Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek bu görsel şölen, İstanbul'un fethinin yıl dönümü anısına anlamlı bir başlangıç olacak.Etkinlikler, İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan ve topların döküldüğü yer olarak bilinen Tophane Bayırı'ndan başlayacak. Buradan hareket eden kortej, temsili Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin ve yeniçerilerden oluşan bir grup ile birlikte Selimiye Meydanı'na kadar sürecek "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirecek. Mehter Takımı'nın coşkulu marşları eşliğinde yapılacak yürüyüş, Edirne sokaklarını tarihi bir atmosfere büründürecek.

Program kapsamında ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehter konseri de düzenlenecek. Etkinlikler boyunca hem tarihi bir anma yapılacak hem de Edirne'nin İstanbul'un fethindeki stratejik ve kültürel rolü vurgulanacak.Edirne Valiliği ile Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi iş birliğiyle organize edilen programa, tüm vatandaşların katılımı bekleniyor. Etkinlik, tarih ve kültür meraklıları için önemli bir buluşma noktası olmanın yanı sıra, gelecek kuşaklara tarih bilincini aşılamak açısından da büyük önem taşıyor.