Şengüloğlu ailesinin mutlu günü - Son Dakika
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Şengüloğlu ailesinin mutlu günü

13.06.2022 09:20
Şengüloğlu ailesinin mutlu günü

AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun oğulları Ahmet Numan ve Yavuz Selim Şengüloğlu düzenlenen sünnet merasimi ile erkekliğe ilk adımlarını attı.

AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun oğulları Ahmet Numan ve Yavuz Selim Şengüloğlu düzenlenen sünnet merasimi ile erkekliğe ilk adımlarını attı. Sünnet töreni ise Düzce'nin siyaset ve iş dünyasından birçok isim bir araya getirdi.

Hasan ve Fevziye Şengüloğlu çocukları Ahmet Numan ile Yavuz Selim sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşıyor. Erkekliğe ilk adımı atan Ahmet Numan ve Yavuz Selim Şengüloğlu için sünnet töreni düzenlendi. Sünnet törenine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, siyasiler, işadamları ve davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan sünnet töreni, semazen gösterileri ile devam etti. Törene katılanlar, Şengüloğlu ailesini tebrik etti. - DÜZCE

Şengüloğlu ailesinin mutlu günü
Şengüloğlu ailesinin mutlu günü

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Kaynak: İHA

Hisarcık, AK Parti, Selim, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şengüloğlu ailesinin mutlu günü - Son Dakika

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