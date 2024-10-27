Serdar Özyurt\'un BAE Ziyareti

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Forbes dergisinde savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalar ve sektör üzerindeki etkisine yer verilen Serdar Özyurt, davet üzerine Birleşik Arap Emirlikleri gitti.

İş insanı Serdar Özyurt, özel bir davetle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirdi. Özyurt'un BAE ziyareti, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geleceğine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Ziyaretin ana gündem maddesinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayata geçirilmesi planlanan geniş çaplı savunma sanayi yatırımları olduğu öğrenildi. Bu görüşmelerde, hem BAE'nin savunma altyapısını güçlendirecek projeler hem de iki ülkenin savunma sanayisinde ortaklık yapabileceği çeşitli alanlar masaya yatırıldı.

Ziyaretin ardından savunma sanayi çevrelerinden edinilen bilgilere göre, BAE ile Türkiye arasındaki bu temasların ileriye dönük önemli sonuçlar doğurabileceği, özellikle de savunma sanayi yatırımları konusunda yeni projelerin doğabileceği belirtiliyor. - ANKARA