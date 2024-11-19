Serik'te Kadın Sokakta Ölü Bulundu - Son Dakika
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Serik'te Kadın Sokakta Ölü Bulundu

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53 yaşındaki Oya Ü., Serik'te sokakta ölü bulundu. Polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

19.11.2024 11:50
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Serik'te 53 yaşındaki kadın sokakta ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 53 yaşındaki kadın sokakta ölü bulundu. Polis kadının ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle İşler caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptığı incelemede isminin Oya Ü. olduğu öğrenilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ünal'ın cansız bedeni önce Serik Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Oya Ü. olay yerindeki bir apartmanın 2. katında yaşlı annesi ile birlikte yaşadığı, sabaha karşı el feneri ile birlikte 5 katlı apartmanın çatı katına çıktığı ve buradan düştüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Oya Ü'nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Serik\'te Kadın Sokakta Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

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